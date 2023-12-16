В Новосибирске погиб мужчина при пожаре в частном доме

В 05:08 спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме.

Сегодня, 16 декабря, утром в Октябрьском районе Новосибирска произошел смертельный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели получили вызов о возгорании в частном доме на улице Кирова, 294. Он принадлежал трём владельцам. Всего через семь минут на место происшествия прибыли первые подразделения и пожар потушили.

В результате происшествия один мужчина погиб. Спасателям удалось эвакуировать двух человек из горящего дома.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Ликвидацией огня занимался 21 сотрудник МЧС.

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