В дептрансе Новосибирска объяснили холод в автобусах частым открыванием дверей

На этой неделе в Новосибирске многие пассажиры общественного транспорта жаловались на холод в автобусах. В мэрии рассказали, насколько тепло должно быть в салоне, и почему в морозы температура в транспорте не сильно отличалась от той, которая сохраняется на улице.

В конце прошлой недели и начале этой Новосибирск захватили морозы: столбик термометра опускался до – 40 градусов. Пассажиры общественного транспорта жаловались, что транспорта на городских улицах стало меньше. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии эту информацию подтвердили.

«Согласно данных муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» в дни аномально низких температур, а именно 7 и 8 декабря текущего года, зафиксировано незначительное падение выпуска транспортных средств муниципальных маршрутов регулярных перевозок по отношению к предыдущему периоду (в районе 14%)», — ответили на запрос Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

Также в городском департаменте транспорта сообщили, что учёт количеству сломавшихся из-за морозов автобусов не ведётся. Однако в случае, если автобус сошёл с линии, перевозчики должны искать ему замену.

«В соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 № 172 перевозчики различных форм собственности, обслуживающие муниципальные маршруты регулярных перевозок, обязаны иметь резервные единицы, которые задействуются при сходе транспортных средств с линии по технической неисправности»,

- сообщает департамент транспорта Новосибирска.

Ранее жители Первомайского района отправили в мэрию Новосибирска жалобу на холод в автобусе, который курсирует по маршруту под номером 50. В дептранспорте подтвердили, что поступали «единичные жалобы». Также в транспортом ведомстве объяснили, какая температура допустима в салонах автобусов.

«Температура в салонах транспортных средств подлежит регулированию при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 0С. Контроль параметров микроклимата в пассажирских салонах ПС производится хозяйствующими субъектами, являющимися юридическими лицами и самостоятельно осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по соответствующему муниципальному маршруту (далее – перевозчиком), — указано в ответе дептранспорта. – Поддержание температурного режима в салонах автобусов, работающих на муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, осуществляется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя ПС».

В ведомстве добавляют, что все автобусы проходят технический осмотр независимых автостраховщиков: проверяется, в том числе и состояние отопительных приборов – если они в неисправном состоянии, то единицы транспорта от работы устраняются. Объяснили в дептранспорте и минусовые температуры, которые сохраняются в салонах автобусе при аномально низких температурах.

«Учитывая небольшое расстояние между остановочными пунктами и частое открывание дверей для посадки-высадки пассажиров, особенно в период установления морозов, температура в салонах транспортных средств, обслуживающих маршрутную сеть, может существенно понижаться»,

- заключили в мэрии Новосибирска.