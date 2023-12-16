сегодня
16 декабря, 16:08
пробки
7/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня
16 декабря, 16:08
пробки
7/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня 14:50
общество

В Искитиме Новосибирской области начали работу ёлочные базары

Фото: freepik

Определены места ёлочных базаров в Искитиме.

Как сообщает «Искитимская газета», в Новосибирской области в Искитиме открываются ёлочные базары, где будут продаваться ели, пихты и сосны.

Адреса, где можно приобрести зелёных красавиц: проспект Юбилейный (остановка «Горка»), улица Юбилейная (между остановками «Путепровод» и ТЦ «Магеллан»), улица Комсомольская,19Б (Новый ЦУМ), улица Юбилейная (остановка «Путепровод» — площадка у строящегося здания).

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками — её разместили на геоинформационном портале “Мой Новосибирск”.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в