В Искитиме Новосибирской области начали работу ёлочные базары

Определены места ёлочных базаров в Искитиме.

Как сообщает «Искитимская газета», в Новосибирской области в Искитиме открываются ёлочные базары, где будут продаваться ели, пихты и сосны.

Адреса, где можно приобрести зелёных красавиц: проспект Юбилейный (остановка «Горка»), улица Юбилейная (между остановками «Путепровод» и ТЦ «Магеллан»), улица Комсомольская,19Б (Новый ЦУМ), улица Юбилейная (остановка «Путепровод» — площадка у строящегося здания).

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками — её разместили на геоинформационном портале “Мой Новосибирск”.