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общество

В Новосибирске прошли съемки программы «Жизнь своих»

Фото: соцсети

В Новосибирске завершились съемки популярной программы Первого канала «Жизнь своих».

Журналисты посетили ряд выдающихся мест города, включая Институт ядерной физики и Институт цитологии и генетики РАН. В ходе съемок также сняли яркие моменты из репетиций Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) и визит к известному ресторатору Владимиру Бурковскому.

На фоне увлекательных событий в городе, журналисты освоили сапбординг и сняли репортаж в отдельном поезде метро, предоставленном Новосибирским метрополитеном.

Выпуск программы, посвященный Новосибирску, выйдет в эфир в середине февраля. Точную дату показа объявят в социальных сетях проекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что концерты Шамана в Новосибирске перенесли на январь по техническим причинам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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