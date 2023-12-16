В Новосибирске семья взыскала с РЖД более 1,5 млн рублей за гибель мужа и отца

В Кировском районном суде завершилось рассмотрение гражданского иска по случаю смертельного травмирования сибиряка на железнодорожных путях.

Супруга и дочь погибшего мужчины обратились в суд спустя 10 лет. Они выступили в роли истцов и потребовали компенсацию за моральный ущерб и потерю кормильца.

По результатам разбирательства между истцами и ОАО "РЖД" было достигнуто мировое соглашение. Стороны согласовали выплаты в счет компенсации морального вреда — 80 000 рублей для каждого из истцов. Также была предусмотрена единовременная выплата по потере кормильца в размере 1 589 980 рублей.

С 1 декабря 2023 года несовершеннолетней дочери будет выплачиваться ежемесячная сумма в размере 40 768 рублей. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка до 23 лет в случае ее очного обучения в вузе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин рассказал о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ.