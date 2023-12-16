В Новосибирске собираются благоустроить сосновый бор в Калининском районе

Недавно было заключено соглашение о благотворительном пожертвовании с одним из предприятий для разработки концепции развития Соснового бора.

На территории Новосибирска в Калининском районе планируют благоустроить более 100 гектаров Соснового бора. Об этом сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

В мэрии сообщили, что соглашение о благотворительном пожертвовании подписали с одним из предприятий для разработки концепции развития этой обширной зеленой зоны.

Концепция включает в себя общее видение развития территории, функциональное зонирование и проектные предложения по благоустройству. Планируется создание входных групп, улучшение освещения и расширение дорожной сети в Сосновом бору.

В рамках развития проекта органы местного самоуправления проведут опросы среди жителей Новосибирска, чтобы учесть их мнения и предложения относительно будущего развития территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска Локоть рассказал о рекордном бюджете города.