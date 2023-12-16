В Новосибирске творческая молодёжь получила стипендии губернатора

Талантливая и творческая молодёжь Новосибирской области получила стипендии.

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что на днях состоялась торжественная церемония вручения свидетельств творческим детям и молодёжи в сфере культуры и искусства. Все они были награждены стипендиями губернатора области.

Среди стипендиатов выделены студенты Новосибирской консерватории, хореографического училища, театрального института и других учебных заведений.

Всего в 2023 году стипендии назначены 171 человеку.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирские студенты и аспиранты получили стипендии от мэрии.