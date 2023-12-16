сегодня
16 декабря, 14:23
пробки
7/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня
16 декабря, 14:23
пробки
7/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня 13:48
общество

В Новосибирске творческая молодёжь получила стипендии губернатора

Фото: Правительство Новосибирской области

Талантливая и творческая молодёжь Новосибирской области получила стипендии.

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что на днях состоялась торжественная церемония вручения свидетельств творческим детям и молодёжи в сфере культуры и искусства. Все они были награждены стипендиями губернатора области.

Среди стипендиатов выделены студенты Новосибирской консерватории, хореографического училища, театрального института и других учебных заведений.

Всего в 2023 году стипендии назначены 171 человеку.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирские студенты и аспиранты получили стипендии от мэрии.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в