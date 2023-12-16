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общество

В Новосибирске за 2 млн рублей благоустроят площадку у театра “Глобус”

Фото: АиФ Новосибирск

Площадку у театра “Глобус” в Новосибирске отремонтируют за 2 миллиона рублей.

На портале Госуслуг появилась информация о том, что в Новосибирске театр “Глобус” ищет подрядчика, который благоустроит площадку перед зданием.

Исполняющему предстоит обновить часть территории театра на Каменской, 1, а именно – сделать демонтаж, установить велодержатели, парковые диваны, освещение и озеленение территории.

Работы нужно завершить до 31 декабря 2023 года. Заказчик готов заплатить за работу 2,1 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке строят комплекс для теплолюбивых животных.

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Валерия Митрохина
Журналист

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