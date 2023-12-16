В Новосибирске зоопарк показал видео со скрытным бинтуронгом

Новосибирский зоопарк поделился видео в своем телеграм-канале, на котором запечатлен бинтуронг, часто называемый «кошачьим медведем».

Эти создания принадлежат к семейству виверровых и обитают в густых тропических лесах.

По словам администрации зоопарка, бинтуронги широко распространены в Юго-Восточной Азии, на островах Суматра, Ява, Калимантан и Палаван. Они в основном активны ночью и предпочитают обитать на деревьях, на высоте до 20 метров.

Рацион этих удивительных животных составляет примерно 80% фруктов. Они также питаются насекомыми, мелкими птицами, яйцами, рыбой и падалью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются благоустроить сосновый бор в Калининском районе.