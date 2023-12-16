В Новосибирской области прошёл первый день довыборов

В Новосибирской области три дня будут проходить довыборы.

Местный избирательный комитет сообщил о том, что в Новосибирской области 15 декабря началось голосование на муниципальных выборах депутатов.

За три дня выборов должны проголосовать 58 583 избирателя. Сейчас, по итогам первого дня голосования, свой голос оставили только 1 900 жителей.

По данным избиркома, явка в Новосибирске по одномандатному округу № 40 составила 3,15% — это 935 избирателей, по округу № 49 – 2,83% – 640 избирателей, в Венгеровском районе – 19,63% — 86 избирателей, в Сузуне – 4,62% — 143 избирателя и в Бердске – 2,52% – 87 избирателей.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области три дня будут проходить выборы депутатов.