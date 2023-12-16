В Новосибирской области прошел второй день довыборов в депутаты

Прошел второй день довыборов депутатов Совета депутатов Новосибирска, Бердска, Сузуна и Венгеровского района.

В субботу, 16 декабря, прошел второй день довыборов в Совет депутатов Новосибирска, Бердска, Сузуна и Венгеровского района. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

По состоянию на 15:00, на округе № 40 в Октябрьском районе проголосовало 1781 избиратель (6%), а на округе № 49 в Центральном районе – 1221 человек (5,41%).

В одномандатном округе № 25 Венгеровского района явка составила 32,42%. Общее число избирателей составило 142 человека.

Отчет о явке на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района по многомандатному округу № 1 сообщает о 7,55% (234 избирателях).

В Бердске явка составила 5,33%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область закончила первый день довыборов с низкой явкой.