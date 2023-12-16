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общество

В Томске задержали рейс в Москву — транспортная прокуратура начала проверку

Фото: t.me/zstproc

15 декабря в международном аэропорту имени Н.И. Камова в Томске задержали рейс в Москву из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «Сибирь».

По расписанию, вылет был запланирован на 8:15 по местному времени. Однако из-за технических проблем авиакомпания перенесла его на 15:00, затем на 21:30. Общая продолжительность задержки составила более 13 часов.

На борту ожидают вылета 172 пассажира, включая 4 несовершеннолетних.

«Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске готовность объектов первой очереди кампуса НГУ оценивается в 70%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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