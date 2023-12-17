В Новосибирске рыбак спас 18-летнюю девушку с помощью саней

Спасатели МАСС рассказали, как в Новосибирске рыбак вытащил из воды 18-летнюю девушку с помощью саней.

Инцидент произошёл сегодня, 17 декабря, около половины десятого утра. 18-летняя девушка шла в Заельцовском районе рядом с промоиной, а через несколько минут она провалилась под лёд. Всё это видел рыбак и тут же кинулся на помощь тонущей.

«Соблюдая все меры безопасности, он начал эвакуацию пострадавшей из промоины на сани, которые берет с собой на рыбалку,

- сообщает пресс-служба МАСС. — Прибывшие к этому времени спасатели МАСС, оказали первую помощь и передали девушку бригаде врачей скорой помощи, которая ожидала на берегу. Благодаря очевидцу, грамотным и слаженным действиям спасателей МАСС, Линейного отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, удалось избежать непоправимых последствий».

Рыбака с девушкой подобрал водный экипаж «Тайфун». Замёрзшую девушку спасатели обогрели и предали медикам, сейчас её жизни ничего не угрожает.

Также напомним, что накануне спасатели МАСС обнаружили мёртвую женщину на улице Есенина в запертой квартире.