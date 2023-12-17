Новосибирские спасатели МАСС нашли тело женщины в запертой квартире

Тело женщины передали полиции.

В Новосибирске в Дзержинском районе обнаружено тело женщины в запертой квартире. Об этом сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте».

Вызов специалистам поступил с улицы Есенина. По информации ведомства, женщина не отвечала на звонки, а дверь квартиры оказалась заблокированной. Специалисты обеспечили вход в квартиру, где обнаружили мертвую жительницу. Тело передали в полицию.

В региональном управлении Следственного комитета России отметили, что начали проверка по этому случаю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском произошло ДТП с участием фур.