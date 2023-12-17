Дочь учёных из Новосибирска Софья Васильева покорила Голливуд

Родители Софьи Васильевой эмигрировали из Новосибирска, благодаря этому девушка смогла сделать успешную карьеру актрисы.

Семья Васильевых уехала в США в 90-е – Софья родилась в Миннеаполисе. Девочка с детства увлекалась искусством. Карьера Софьи пошла в гору после того, как она отучилась в школе «Барбизон» и окончила Колумбийский университет, освоив основы лингвистики, актёрского мастерства и бизнеса.

Софья Васильева прославилась в 2000-м году, когда заняла второе место на конкурсе «Лучшая детская модель Америки». Сейчас в послужном списке актрисы – роли в таких известных кинокартинах, как «Агентство», «Медиум», «Закон и порядок», «Супергерл» и «Люцифер».

В России эмигрантка прославилась после того, как снялась в сериале «В поисках Аляски» — экранизации по роману Джона Грина. Также Софья играла вместе с Джаредом Лето и Рами Малеком в фильмах «Драма в деталях» и «13 минут».

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