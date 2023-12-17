Мэр Новосибирска назвал самые масштабные проекты благоустройства в 2023 году

Анатолий Локоть назвал самые масштабные проекты благоустройства в Новосибирске за 2023 год.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал в редакции Сиб.фм и рассказал о самых масштабных проектах 2023 года. Так, что касается благоустройства, то в столице Сибири появился парк «Арена», построенный в пойме реки Обь за 2 года. Масштабные работы также были проведены на площади, которая примыкает к цирку. Парк «Арена» градоначальник также назвал одной из главных новогодних площадок.

«Здесь пройдут фестивали снега и конкурсы снежных скульптур, будет построена лыжная трасса и обустроен каток», — проанонсировал мэр.

Глобальные благоустроительные работы также идут в Первомайском сквере и парке «Каменка». Их продолжат и в 2024 году. Новый парк скоро появится на берегу реки Иня.

«Горожане сами выбрали ему название — весной на портале «Госуслуги» проводилось голосование, большинство новосибирцев проголосовали за название «Иня». Это масштабный проект, который, как и парк «Каменка», вошёл в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды»,

- добавил Анатолий Локоть в интервью изданию "МК в Новосибирске".

Также градоначальник рассказал, что в 2023 году в Новосибирске построили 3 школы и 2 детских сада.