В Новосибирске за 2023 год построили три школы и два детских сада

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько школ появилось в 2023 году, и сколько ещё построят в 2024-м.

Анатолий Локоть рассказал, что в 2023 году сданы в эксплуатацию две школы. Одна из них появилась в микрорайоне «Европейский берег», также с сентября начались занятие в новом корпусе школы №54 на улице Крылова.

Третья школа откроется в Ленинском районе, её удалось построить в рекордно короткие сроки – за 8 месяцев. А уже на 2024 год планируется сдача школы №57 и лицея №185.

Также планируется сдача двух детских садов – в 6-м микрорайоне на улице Гребенщикова в Калининском районе и на улице Николая Островского в Дзержинском районе. Ещё одним важным достижением мэр Новосибирска назвал строительство музыкальной школы в Академгородке, впервые за 30 лет.

«После открытия здания появится возможность проводить там конкурсы, фестивали районного, городского, регионального и международного уровня, методические форумы, курсы повышения квалификации преподавателей музыки. В планах – проектирование и реализация инновационных образовательных программ в области музыкального искусства»,

- прокомментировал Анатолий Локоть это событие изданию «МК в Новосибирске».

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