В Новосибирске новые троллейбусы «Горожанин» после морозов отремонтирует завод-изготовитель

После сильных морозов в Новосибирске сломались новые троллейбусы «Горожанин» — завод изготовитель взял на себя обязательство отремонтировать их по гарантии.

Бесконтактные троллейбусы «Горожанин» из Уфы начали появляться в Новосибирске в 2022 году. Сначала новый вид транспорта проходил испытания в столице Сибири. А с 2023 года по контракту должны были поступить 120 новых машин.

Общая сумма контракта составила 4,9 миллиарда рублей. Особенность уфимских троллейбусов заключается в том, что они могут объезжать сложные участки и без присоединения к электрической сети. Однако недельные морозы в Новосибирске с показателем до – 40 показали, что часть машин вышла из строя.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска эту информацию подтвердили, но подчеркнули, что пути решения проблемы уже найдены.

«В условиях низких температур, установившихся в городе Новосибирске с 7 декабря, на троллейбусах модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» проявились проблемы электронных устройств и гидравлического оборудования, — сообщили на запрос Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

- Все случаи были признаны заводом-изготовителем гарантийными. Представители завода-изготовителя в настоящее время проводят работы по устранению возникших неисправностей и по предотвращению возникновения аналогичных неисправностей в дальнейшем».

Также напомним, что ранее в мэрии Новосибирска рассказали, какой контроль проходят автобусы в условиях сильных морозов, и какая температура должна быть в общественном транспорте.