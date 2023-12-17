Мэр Новосибирска рассказал про 5 праздничных площадок на Новый год

5 основных площадок для празднования определены в Новосибирске.

В Новосибирске мэр города Анатолий Локоть дал большое эксклюзивное интервью интернет-издательству Сиб.фм — нём он поделился важными темами города, а также подвёл итоги уходящего 2023 года.

В преддверии Нового года мэр рассказал, что в городе уже определены 5 основных городских площадок для торжества. К ним относятся Первомайский и Театральный скверы, парк культуры и отдыха “Центральный”, улица Ленина на отрезке от площади им. Ленина до улицы Советской и парк “Арена”.

Также Анатолий Локоть подчеркнул, что помимо основных площадок, каждая улица Новосибирска будет украшена новогодней атрибутикой. Так, например, на площади имени профессора Лыщинского и проспекта Карла Маркса будут сиять новые светодиодные консоли.

Напомним, что мэр Новосибирска рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет города.