Министр природы Новосибирской области рассказал о спасении застрявшей в заборе косули

Евгений Шестернин рассказал о том, как жители Новосибирской области помогли застрявшей в заборе косуле.

Накануне очередная косуля застряла в заборе частного дома в Куйбышеве. При этом у животного между решётками оказалось зажато копыто. Когда проезжавшие мимо папа с дочкой остановились и выйти помочь, косуля вырвалась из металлического плена, но тут же застряла между прутьями забора всем телом. Видео в своём Телеграмм-канале опубликовал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Белое сердце косули не остановилось, а ненадолго приостановилось между ребер забора. Ее вытащили, выпустили и проследили, чтобы с ней все было в порядке. Миграционная аритмия. Как видите, еды им хватает», — заключил министр природы.

Кстати, это не первый случай в Новосибирской области, когда косули попадают в такую западню. Сейчас их встречают много в Куйбышевском районе – есть среди них даже альбиносы.