Минсельхоз рассказал о снижении цен на яйца после Нового года

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, когда следует ждать снижения цен на яйца.

Фрагментом видеозаписи с выступлением министра в своём Telegram-канале поделился журналист Павел Зарубин. На кадрах глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев утверждает, что яйца – сезонный продукт, и в это время цены на них традиционно растут.

«Мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться»,

— заявил Дмитрий Патрушев.

Также министр сельского хозяйства заверил, что в течение недели в Россию завезут яйца из Азербайджана, а ещё через 2 или три недели – из Турции. Все это приведёт к снижению цен на продукцию.

Напомним, вопрос о чрезмерной дороговизне яиц прозвучал даже на Прямой линии президента России Владимира Путина – он пообещал разобраться, почему цены на эту продукцию так выросли.