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Авто общество

Найден способ, как эффективно прогреть машину зимой

Фото: freepik

Автоэксперт рассказал, как лучше всего прогреть зимой автомобиль.

Как сообщает издательство “Российская газета”, технический директор сети автосервисов “Fit Service” Алексей Рузанов рассказал, как можно наиболее эффективно прогреть машину в сильные морозы.

Эксперт отмечает, что при прогреве автомобиля, прежде всего, нужно следить за показаниями тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости – как только упадут обороты, можно начинать движение.

Будет достаточно проехать по небольшой территории пару минут, чтобы машина полностью прогрелась.

Напомним, что в Новосибирске продают автомобиль Бэтмена за 385 тысяч рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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