Найден способ, как эффективно прогреть машину зимой

Автоэксперт рассказал, как лучше всего прогреть зимой автомобиль.

Как сообщает издательство “Российская газета”, технический директор сети автосервисов “Fit Service” Алексей Рузанов рассказал, как можно наиболее эффективно прогреть машину в сильные морозы.

Эксперт отмечает, что при прогреве автомобиля, прежде всего, нужно следить за показаниями тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости – как только упадут обороты, можно начинать движение.

Будет достаточно проехать по небольшой территории пару минут, чтобы машина полностью прогрелась.

Напомним, что в Новосибирске продают автомобиль Бэтмена за 385 тысяч рублей.