Настя Ивлеева развелась с рэпером Элджеем из Новосибирска и переписала бизнес

Стало известно, что блогерша Анастасия Ивлеева окончательно разорвала отношения с новосибирским рэпером Элджеем и переписала на себя весь бизнес.

Слухи о разводе блогера Анастасии Ивлеевой и Элджея ходят с 2021 года. Пара расставалась, но в 2022 году супруги заявили, что опять вместе.

Ещё около двух лет звёздная пара занималась дележом имущества. В итоге, раздел был в пользу Анастасии Ивлеевой: Элджею досталось два автомобиля, его супруга переписала на себя имущество на общую сумму в 150 миллионов рублей. Насте достался особняк, четыре гектара земли и гараж с пятью автомобилями.

Как сообщает Телеграмм-канал «Mash», окончательную точку в отношениях супруги поставили 13 декабря 2023 года: Анастасия избавилась от фамилии Узенюк, доставшейся ей от Элджея, и переписала весь бизнес на Ивлееву.