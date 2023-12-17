Новосибирские спасатели помогли запертому в машине ребёнку

В Новосибирске ребёнок застрял в машине в мороз.

В социальной сети “ВКонтакте” в своей группе спасатели МАСС сообщили о том, что в Новосибирске в субботу в Ленинском районе ребёнка спасли из запертого автомобиля.

Сообщается, что в аварийно-спасательную службу обратилась мать двухлетнего мальчика, которая рассказала, что ей ребёнок находится взаперти машины, дверь которой оказались заблокированной.

Служба МАСС немедленно приехала на место инцидента и разблокировала двери.

С ребёнком всё было хорошо — пока дверь была заперта, малыш спал.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские спасатели МАСС нашли тело женщины в запертой квартире.