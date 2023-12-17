Общественный совет предложил Совфеду разрешить мигрантам работать в такси

Ирина Зарипова выступила с инициативой разрешить мигрантам работать в такси, обеспечив при этом жесткий контроль.

Накануне прошла пресс-конференция, где председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что в Совет Федерации направлена инициатива с предложением разрешить мигрантам работать в такси.

Общественный орган объясняет это тем, что после оттока мигрантов в отрасли образовался дефицит кадров. Это сказалось и на стоимости услуг таксистов.

Впрочем, Ирина Зарипова также отметила, что трудовые мигранты должны находиться под жёстким контролем, который может обеспечить прибор "Страховая телематика".

Дело в том, что осенью таксопарки столкнулись с острым дефицитом водителей: это произошло после того, как в декабре 2022 года был подписан закон, который ужесточил требования к перевозчикам. Они касались и состояния автомобиля. Также сотрудники таксопарков обязаны в течение шести месяцев хранить данные о заказах, и в случае запроса предоставить их в правоохранительные органы.