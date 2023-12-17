Педофилам хотят запретить посещать школы и детские площадки

Кабмин предложил запретить педофилам посещать школы и детские площадки.

Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму, в котором говорится о запрете посещения школ и детских площадок осуждённым за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Камбин РФ считает, что нужно дополнить нормы об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.

Исключения предусмотрены в тех случаях, если поднадзорный является родителем ребёнка и сопровождает его.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жители Новосибирска сообщают о педофиле, который приставал к девочке на остановке.