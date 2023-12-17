Под Новосибирском жители Искитима остались без тепла после морозов

В городе Искитиме Новосибирской области коммунальная авария произошла ещё 7 декабря, однако часть жителей Северного микрорайона до сих пор остаются без отопления.

Коммунальная авария по адресу Северный микрорайон, 22 в Искитиме произошла ещё 7 декабря. В этот день лопнули батареи в домах местных жителей.

Столбики термометров в квартирах искитимцев начали резко опускаться. В администрации заявили, что проблему решают. Однако и спустя 10 дней, 17 декабря, отопления в Северном микрорайоне нет.

«Введен режим повышенной готовности. В ходе заседания разработан план мероприятий, также привлечены социальные службы с целью решения вопроса временного расселения жителей дома в маневренный фонд. Делается все возможное, чтобы как можно оперативнее решить проблему частичного отсутствия тепла», — заявил сегодня мэр Искитима Сергей Завражин.

Также напомним, что после морозов 400 человек остались без отопления и в посёлке Линево Искитимского района – этот вопрос также на контроле в прокуратуре Новосибирской области.