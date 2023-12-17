Про голливудский образ на Новый год рассказала стилист из Новосибирска

Стилист из Новосибирска дала советы для образа на Новый год.

В Новосибирске стилист Евгения Разинкина посоветовала девушкам, как лучше нарядиться в новогоднюю ночь.

По её словам, на празднование Нового года подойдёт голливудский образ, который обычно ассоциируется с обилием блесток и красного цвета. Но так как красный цвет подходит не каждой, то можно его использовать в качестве акцентов при создании макияжа.

Например, для создания причёски можно использовать лёгкие голливудские волны. Для макияжа попробуйте поэкспериментировать со стрелками — это важный элемент голливудского образа. В завершении к нему можно смело добавить красную помаду.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стилист из Новосибирска назвала антитренды новогодних образов.