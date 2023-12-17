Психолог посоветовала эффективные способы улучшить память

Психолог нашла эффективные способы, как можно улучшить память.

Психолог Ольга Зродникова разработала несколько эффективных способов по тому, как лучше и легче запоминать любую информацию.

К первому способу психолог относит терпение и регулярное повторение. Второй способ заключается в хорошем и качественном сне, во время которого наш мозг разгружается и “удаляет” ненужную информацию. А согласно третьему способу активное извлечение информации из памяти может способствовать её улучшению.

Четвёртый способ для лучшей памяти связан со стрессом. Специалист считает, что выброс гормона кортизола положительно влияет на возможность хорошо запоминать информацию.

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