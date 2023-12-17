сегодня
17 декабря, 17:14
пробки
4/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня
17 декабря, 17:14
пробки
4/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 89.69 | eur 98.41
сегодня 15:44
общество

Самолёт из Владивостока в Новосибирск прервал полёт из-за двигателя

Фото: freepik

Причина прерванного полёта из Владивостока в Новосибирск может быть из-за неисправности двигателя.

В Telegram-канале “Aviaincident” опубликовали сообщение о том, что самолёт авиакомпании S7 Airlines не смог вылететь из Владивостока в Новосибирск из-за вибрации двигателя № 1.

Ранее рейс должен был вылететь в Новосибирск по назначенному времени, но на взлётно-посадочной полосе экипаж остановился.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. О повторном вылете самолёта пока ничего неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Томске задержали рейс в Москву — транспортная прокуратура начала проверку.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в