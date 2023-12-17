Со следующего года стоимость упаковок на товары может увеличиться

В 2024 году стоимость товаров может увеличиться из-за налога.

Как сообщает портал АБН24, новые требования по утилизации отходов и уплате экологического сбора могут привести к росту цен на упаковку товара.

Почти в 37 раз увеличился сбор, который уплачивают производители и импортеры, что в дальнейшем приведёт к повышению цен и на саму упаковку. Их стоимость может увеличиться на 15% без учёта инфляции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области решат ситуацию с повышением цен на курицу и яйца.