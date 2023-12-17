В Новосибирске Анатолий Локоть проголосовал на довыборах в горсовет

Мэр города поучаствовал в довыборах в Новосибирске.

В своём Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что проголосовал на довыборах в горсовете. Он также призвал горожан прогуляться до избирательного участка и оставить свой голос.

Мэр отметил, что активное участие жителей города в голосовании придаёт уверенности в том, что выборы действительно состоятся и городской Совет продолжит свою работу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области прошёл первый день довыборов. За три дня выборов должны проголосовать 58 583 избирателя. Сейчас, по итогам первого дня голосования, свой голос оставили только 1 900 жителей.