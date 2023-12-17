В Новосибирске аренда однокомнатных квартир выросла на треть в 2023 году

Риелторы в Новосибирске подсчитали, насколько выросла стоимость аренды квартир – больше всего подорожали «однушки».

Сейчас средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске составляет 28,9 тысячи рублей. Это на 34,9% выше показателей прошлого года.

При этом количество предложений на рынке за это же время значительно снизился – на 58%. В это же время год назад было 700 объявлений с предложениями об аренде однокомнатных квартир, сейчас их менее 300. Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на агентство ЦИАН.

Чуть меньше подорожала аренда двухкомнатных квартир – на 24%. При этом количество объявлений с низилось более чем на 60%. Арендовать двухкомнатную квартиру можно за 35 тысяч рублей в месяц.

Самые дорогие квартиры, которые сдают в аренду, находятся в Заельцовском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска. Самые дешёвые – в Первомайском и Кировском.

Кстати, в ноябре риелторы связали рост цен на аренду квартир с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.