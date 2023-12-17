В Новосибирске фура три дня стоит на дороге после аварии

Автолюбители отмечают затруднения при движении по улице Кошурникова в Новосибирске: после аварии фура стоит на месте третий день.

ДТП на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе произошло ещё три дня назад. Седан Toyota Marino залетел под тягач с прицепом. Легковушку с проезжей части убрали, а вот фуру нет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54».

«Тягач с прицепом 3 дня стоял без движения в левом ряду на пересечении Кошурникова и Фрунзе. Вчера его отогревали, завели, но так и не уехали», — сообщает автор фотографий.

В этой ситуации чудом обошлось без человеческих жертв. Как сообщают подписчики, водитель Тойоты был пьян и после ДТП курил, сидя на снегу.

Ещё одна авария накануне вечером произошла на улице Немировича-Данченко: там водитель протаранил световую опору.