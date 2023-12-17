В Новосибирске ожидается слабая магнитная буря

В воскресенье в Новосибирске пройдёт магнитная буря.

По данным сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Новосибирске, сегодня, 17 декабря ожидается магнитная буря. Она пройдёт с 05:00 до 10:00 часов по местному времени.

Специалисты считают, что магнитная буря будет достаточной слабой, а её вероятность возникновения составляет 30%.

Напомним, чтобы уберечь себя во время сильных колебаний, стоит минимизировать стрессовые ситуации, больше находиться на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим дня.