В Новосибирске сотни владельцев гаражей возле «Ауры» обратились к полпреду

Владельцы гаражей возле ТЦ «Аура» в Новосибирске попросили у полномочного представителя президента в СФО не сносить их сооружения.

В конце августа этого года появилась информация, что в Новосибирске снесут 9,4 тысячи гаражей рядом с ТРЦ «Аура» из-за строительства многоэтажных домов. Заявление городских властей стало беспрецедентным, ведь это самый крупный проект по сносу гаражных кооперативов в России.

Владельцы 17 гаражных кооперативов решили спасать своё имущество. Как сообщает издание «РБК-Новосибирск», они написали обращение к мэру Новосибирска, губернатору Андрею Травникову и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву.

Авторы письма указывают, что под программу комплексного развития территорий (из-за которой и назначен снос) могут попадать только жилые застройки, а не объекты транспортной инфраструктуры.

Напомним, демонтаж 9,4 тысячи гаражей из 26 кооперативов должно произойти до конца 2037 года. Владельцы сооружений, направляя письмо полпреду, указывают, что машины владельцам, живущим в центре попросту будет некуда поставить.