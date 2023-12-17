В Новосибирске врачи стали фиксировать число гололёдных травм

Врачи Новосибирска зафиксировали большое количество травм, полученных на льду этой зимой.

Как сообщает интернет-издательство “BFM-Новосибирск”, в Новосибирске в декабре зарегистрировано увеличение числа травм, полученных при падении на скользких дорогах.

Читательница BFM-Новосибирск рассказал, что недавно посещала местный травмпункт, так как её дочь очень сильно упала, когда шла в школу. Врач попросил не только описать болевые ощущения девочки, но и уточнить как можно лучше само место падения.

Женщина отметила, что раньше подобных вопросов врачи не задавали — накладывали гипс и отправляли домой. Сейчас же с этим всё строго и врачи теперь собирают данные о местах падения, чтобы предупреждать жителей города об этом.

“Мы подобные вопросы задаем в обязательном порядке. Все эти сведения фиксируются. У нас голоёед на отдельном контроле”, — подтвердил главный врач детской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Напомним, что врач Казакова посоветовала женщинам ежегодно делать УЗИ груди.