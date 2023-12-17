Виртуальную карту пунктов утилизации опасного сырья запустили в Новосибирске

Теперь утилизировать опасное сырьё будет гораздо проще.

Как сообщает пресс-служба МУП “Спецавтохозяйство”, в Новосибирске запустили виртуальную карту пунктов утилизации опасного сырья — её можно отследить на портале “Мой Новосибирск”.

Теперь жители Новосибирска смогут выбрать категорию вторсырья и найти нужный ближайший пункт приёма.

Сейчас на карте находится 95 пунктов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске появилась карта с ёлочными базарами и катками — её разместили на геоинформационном портале “Мой Новосибирск”.