Врачи нашли продукты, в которых содержится много железа

В простых продуктах питания врачами были обнаружены самые необходимые вещества для нашего организма.

Издательство “Российская газета” сообщило о том, что врачи напомнили о субпродуктах, которые являются доступным источником необходимых организму питательных веществ.

Специалисты особенно акцентируют внимание на говяжьем сердце, которое содержит в себе витамины группы В, также в нём содержится в полтора раза больше железа.

Врачи выделяют и куриные сердечки – они содержат в себе фосфор, калий, магний, железо, цинк и медь.

А для тех, кто ищет продукты с высоким содержанием белков, специалисты советуют обратить внимание на говяжий язык.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что врачи предупредили, что проблемы с кишечником могут указывать на агрессивные виды рака.