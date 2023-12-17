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общество

За год в Новосибирскую область прибыло более 75 тысяч мигрантов

Фото: freepik

75 тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за 2023 год.

Новосибирскстат опубликовал данные о мигрантах в Новосибирской области, где общее количество мигрантов, прибывших в регион за этот период, составило 75,1 тысячи человек.

В результате миграционного обмена Новосибирская область получила дополнительно 1,6 тысячи человек с высшим или неполным высшим образованием и 1,4 тысячи человек со средним профессиональным образованием.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в России мигранты устроили беспредел. В Казани приезжие из Казахстана в ответ на просьбы жильцов не шуметь по ночам, заявили, что российские законы на них не распространяются.

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Валерия Митрохина
Журналист

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