Житель Новосибирской области спасает раненую утку: он приходит к ней каждый день

В Нижней Ельцовке мужчина спасает утку с раненым крылом.

В социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Нижней Ельцовке Новосибирской области в реке у дома по улице Лесосечная поселилась утка с раненым крылом.

В группе “Ненаучный городок” в социальной сети “ВКонтакте” опубликовали запись, где местный житель рассказал о том, что стал ухаживать и помогать утке — он приходит каждый день и разбивает лёд в месте, где она плавает, а также приносит ей еду.

Сейчас крыло утки почти восстановилось, но пока она не улетает.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске зоопарк показал видео со скрытным бинтуронгом.