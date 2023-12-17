Жительница Новосибирска заявила, что «скорая» не ехала к годовалому ребёнку 6 часов

Мама годовалой девочки из Новосибирска поделилась своей историей в социальных сетях: женщина утверждает, что бригада скорой помощи не ехала к её ребёнку 6 часов.

Мать девочки своей историей поделилась в паблике «Инцидент-Новосибирск»: женщина утверждает, что к её годовалой девочке бригада скорой помощи не ехала 6 часов. Правда, рассказчица предпочла остаться анонимной.

«16 декабря поднялась высокая температура, доктора сразу утром вызвали на дом. Температура ничем не сбивалась. В 12:03 позвонили в скорую помощь, но там получили отказ, оператор сослался на какое-то постановление, что скорая помощь не выезжает к пациентам с температурой, — рассказывает мать в паблике «Инцидент-Новосибирск».

– Мы начали объяснять, что у нашей годовалой дочери есть предписание врача-невролога от 13 декабря о недопущении температуры выше 37,5 в связи с фебрильными судорогами, но все равно получили отказ».

На дом к ребёнку пришла педиатр, но сказала, что не может поставить ребёнку укол. В итоге, сбить температуру удалось, и девочка поспала три часа. Однако после этого состояние малышки ещё больше ухудшилось – родитель вновь вызвали «скорую». На этот раз бригада прибыла быстро.

«По пути в инфекционную больницу бригада заехала с нами в 12-ю взрослую больницу по своим делам. Спустя 5 минут после прибытия в больницу у дочери начались судороги, за пол минуты на моих руках она вся посинела и потеряла сознание,

- подчёркивает мать. – Спасибо докторам и реаниматологу инфекционной больницы, дочь сразу забрали в реанимацию и провели нужную терапию, в том числе положили под кислородную маску. Градусник в приемном покое показал 37,4, а в реанимации после замера специальным оборудованием показало выше 39. Дочь продолжает лежать в реанимации».

Мать подкрепила свой пост медицинскими документами и заявила, что написала жалобу в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы была проведена всесторонняя проверка.

Кстати, ранее в интервью Сиб.фм главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич объяснял, почему «скорая» не едет к детям с температурой.