Главврач «скорой» Новосибирска объяснил, почему врачи не приезжают к детям с температурой

В Новосибирске произошло несколько случаев, когда "скорая" долго ехала или не приезжала к детям с температурой и ОРВИ. Главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич объяснил Сиб.фм, как распределяются такие вызовы.

На этой неделе Сиб.фм рассказывал, как карета скорой помощи ехала к 11-летней девочке более 3 часов. У ребёнка к вечеру воскресенья, 17 сентября, резко поднялась температура, а так, как поликлиника не работала, пришлось вызывать «скорую».

«В обед дочь уснула, а когда проснулась, у неё температура была 40, — рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Марина. – Я была в командировке, а дома был муж, который никогда детей не лечил. Я инструктировала его по телефону, но было страшно, потому что температура – высокая».

Вызов в диспетчерскую «скорой» поступил с улицы Немыткина ближе к 18.00, но фельдшеры не доехали до адреса и в 21.00. Родителям пришлось рассчитывать в этой ситуации только на себя.

«В итоге нам пришлось справляться самим, а помощи так и не последовало. Мы дали ребёнку двойную дозу парацетамола, натёрли её водкой и кое-как начали побеждать высокую температуру, — продолжает Марина.

– Было страшно оставаться в ночь с ощущением, что «скорая» не приедет».

В итоге семья благополучно дождалась утра и обратилась в поликлинику. Сиб.фм же уже не первый раз обращается к руководству станции скорой медицинской помощи за разъяснениями по поводу времени приезда бригад, редакция отправила запрос и на этот раз.

Корреспондент Сиб.фм уже прекрасно разобрался, что за различными ФЗ и сугубо чиновничьим языком скрывается простая суть: в «скорой» помощи есть понятие «экстренная» и «неотложная» медицинская помощь.

В первом случае бригада фельдшеров должна приехать в течение 20 минут, во втором время не регламентируется никак, абсолютно. Итак, «экстренным» случаем считается:

нарушения сознания;

нарушения дыхания;

нарушения системы кровообращения;

психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

болевой синдром;

травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов);

термические и химические ожоги;

кровотечения любой этиологии;

роды, угроза прерывания беременности.

Кстати, при ответе на запрос Сиб.фм, главврач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич оперирует понятием «врачебной тайны», поэтому разъясняет лишь порядок приезда кареты скорой в том или ином случае. Для простоты восприятия и понимания читателя мы опустим пункты и подпункты ФЗ.

«Вызовы с экстренным поводом, то есть с угрозой для жизни пациента, обслуживаются в первую очередь. Приоритетность обслуживания вызовов определяется не возрастом пациента, а поводом вызова,

- говорится в ответе Александра Балабушевича. – Время ожидания на вызовы в неотложной форме при оказании скорой медицинской помощи, в том числе несовершеннолетним пациентам, не регламентировано. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи связано с приоритетной передачей бригадам скорой медицинской помощи вызовов с экстренными поводами. Приоритетность обслуживания вызовов определяется не возрастом пациента, а поводом вызова. Вызовы с экстренным поводом, то есть с угрозой для жизни пациента, обслуживаются в первую очередь».

Также главврач «скорой» сообщает, что неотложные вызовы школьникам передаются в созданную министерством здравоохранения службу неотложной медицинской помощи детям или, выражаясь простым русским языком, в поликлинику.

«Если вызов поступает за пределами времени работы службы неотложной помощи, его ставят в очередь обслуживания неотложных вызовов скорой медицинской помощи, — объясняет Балабушевич.

– Вызов скорой медицинской помощи с неотложным поводом обслуживается в порядке очереди при условии отсутствия необслуженных вызовов с экстренным поводом».

Корреспондент Сиб.фм, памятуя о недавнем скандале с «мёртвыми душами» в службе скорой медицинской помощи, задал и ещё ряд сопутствующих вопросов: были ли с проблемами с перегрузкой диспетчерской вызовами и есть ли проблемы кадрового характера.

«За 17 сентября 2023 года выездными бригадами ГБУЗ НСО «ССМП» обслужено 1234 вызова. Сведений о перегрузки линии «103» нет. В ГБУЗ НСО «ССМП» имеются вакансии фельдшеров скорой медицинской помощи и врачей скорой медицинской помощи»,

- заключает главврач скорой Александр Балабушевич.