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общество

Более одного млрд рублей передадут регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ

Фото: Pexels.com

Дополнительное финансирование получат 25 субъектов РФ.

Правительство России выделит более миллиарда рублей на предоставление дополнительной социальной поддержки в области оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Финансирование будет направлено в 25 регионов страны. Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дополнительные средства выделят инвалидам, ветеранам боевых действий, а также людям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. Отдельным категориям населения предоставят компенсацию до 50% от стоимости ЖКУ. Расходы на компенсации планируется возмещать из федерального бюджета. Общее финансирование — около 105 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области определили подрядчика для ремонта трассы за 302 млн.

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Игорь Кириченко
Журналист

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