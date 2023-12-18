Более одного млрд рублей передадут регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ

Дополнительное финансирование получат 25 субъектов РФ.

Правительство России выделит более миллиарда рублей на предоставление дополнительной социальной поддержки в области оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Финансирование будет направлено в 25 регионов страны. Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дополнительные средства выделят инвалидам, ветеранам боевых действий, а также людям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. Отдельным категориям населения предоставят компенсацию до 50% от стоимости ЖКУ. Расходы на компенсации планируется возмещать из федерального бюджета. Общее финансирование — около 105 миллиардов рублей.

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