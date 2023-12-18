В Новосибирской области определили подрядчика для ремонта трассы за 302 млн

Определён подрядчик для ремонта трассы в Новосибирской области.

Управляющая компания “Элар” проведёт ремонт трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Краснозерском районе.

По данным документа, подрядчик должен отремонтировать 7,35 километров дороги, уложить асфальт, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку, а также укрепить обочины.

Общая стоимость работ составляет 302,7 миллиона рублей, завершить их необходимо до октября следующего года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирская прокуратура обязала власти нанести разметку на дороги у остановок.