Гастроэнтеролог Утюмова рассказала о полезных для здоровья напитках зимой

Специалист включила в список таких напитков чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем.

Врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что зимой для поддержания иммунитета можно пить чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем. Об этом сообщает RT.

«Также можно приготовить травяные чаи с розмарином, мятой, эхинацеей. Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов», — добавила специалист.

Кроме того, полезным и согревающим напитком является горячий шоколад с медом и корицей. Дело в том, что в состав горячего шоколада входят какао-бобы, благодаря которым напиток обладает противовирусным свойством, активизирует мозговую деятельность и улучшает настроение, отметила Утюмова.

Также гастроэнтеролог предлагает приготовить безалкогольный ароматный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики и бадьяна.

Напомним, врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе кофе при профилактике некоторых видов рака.