Ксения Бородина заявила, что ухоит из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина объявила о своем уходе из проекта «Дом-2». Об этом он сообщила в своем Instagram*.

Она рассказала, что это решение для нее было непростым, но она уверена, что настало время для нового этапа в ее жизни. Ксения проработала на посту ведущей в программе с 2004 года .

Она подчеркнула, что любит «Дом-2» и продолжает считать его своим вторым домом. Официальное прощание со зрителями запланировано к показу в эфире шоу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что студентка из Новосибирска выиграла «Мисс Алтай».

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