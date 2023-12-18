Студентка из Новосибирска выиграла «Мисс Алтай»

Сам конкурс был выстроен в несколько этапов.

На конкурсе «Мисс Алтай» в Новосибирском государственном педагогическом университете победила студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова из Онгудая. Об этом сообщает газета «Ажуда».

В состязании за титул самой красивой представительницы Алтая участвовали шесть девушек.

Конкурс проводили в несколько этапов: представление визитки, демонстрацию национального костюма, проход в дизайнерских нарядах и вечерних платьях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске остановочный павильон пропал на Морском проспекте.