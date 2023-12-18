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общество

В Новосибирске остановочный павильон пропал на Морском проспекте

Фото: Pexels.com

Люди заметили отсутствие конструкции для ожидания общественного транспорта.

Сегодня, 18 декабря, в Новосибирске жители Академгородка обратили внимание на исчезновение остановочного павильона на Морском проспекте на остановке «Поликлиника». Об этом сообщает «Академ.Инфо» со ссылкой на информацию от местных жителей.

В данный момент администрация Советского района не предоставила комментариев относительно этой информации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске микрорайон «Клюквенный» возведут четыре крупных застройщика.

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Игорь Кириченко
Журналист

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