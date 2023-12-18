В Новосибирске остановочный павильон пропал на Морском проспекте

Люди заметили отсутствие конструкции для ожидания общественного транспорта.

Сегодня, 18 декабря, в Новосибирске жители Академгородка обратили внимание на исчезновение остановочного павильона на Морском проспекте на остановке «Поликлиника». Об этом сообщает «Академ.Инфо» со ссылкой на информацию от местных жителей.

В данный момент администрация Советского района не предоставила комментариев относительно этой информации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске микрорайон «Клюквенный» возведут четыре крупных застройщика.