В Новосибирске микрорайон «Клюквенный» возведут четыре крупных застройщика

Проектом займутся ГК «Талан» из Ижевска, ГК «Союз» из Барнаула, «Завод сборного железобетона № 6» из Омска и непосредственно новосибирский застройщик «СЗ ДСК КПД-Газстрой».

В Новосибирске в микрорайоне «Клюквенный» начнется крупный проект по строительству нового жилого комплекса. Об этом сообщил генеральный директор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян.

В рамках этого проекта четыре крупных застройщика — ГК «Талан» (Ижевск), ГК «Союз» (Барнаул), «Завод сборного железобетона № 6» (Омск) и новосибирский застройщик «СЗ ДСК КПД-Газстрой» — будут заниматься возведением жилья на территории в 200 гектаров.

Общая площадь строений превысит 1 миллион квадратных метров. Она включает в себя многоквартирные дома, детские сады, школы, объекты здравоохранения, спорта, а также современную инженерно-транспортную инфраструктуру. Проект ориентирован на проживание более 35 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обновлен рекорд по вводу жилья за один год.